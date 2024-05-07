Американский сенатор Элизабет Уоррен утверждает, что Вооруженные силы Российской Федерации приспособили исключительно информационные терминалы Starlink в Украине без права, назвав это "серьезной угрозой для национальной безопасности" Соединенных Штатов и их союзников, и призвала Пентагон решить эту проблему.