Армия обороны Израиля начала точечную контртеррористическую операцию на востоке города Рафах в секторе Газа. об этом сообщается в Телеграм-канале ЦАХАЛ.
Шольц: Германия готова помочь союзникам армией в 35 тысяч военных
Об этом канцлер рассказал во время встречи с главами Прибалтики.
В США обвинили РФ в незаконном использовании Starlink
Американский сенатор Элизабет Уоррен утверждает, что Вооруженные силы Российской Федерации приспособили исключительно информационные терминалы Starlink в Украине без права, назвав это "серьезной угрозой для национальной безопасности" Соединенных Штатов и их союзников, и призвала Пентагон решить эту проблему.
Эксперт Шабалин: мошенники воруют деньги россиян через "Госуслуги"
Мошенники начали похищать деньги россиян через аккаунты на "Госуслугах".
МВД: журналиста Невзорова* и экс-замминистра энергетики Милова* объявили в розыск
МВД РФ уже не впервые объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* и экс-замминистра энергетики России Владимира Милова*.