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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:24

Армия Израиля начала точечную КТО на востоке Рафаха

Армия обороны Израиля начала точечную контртеррористическую операцию на востоке города Рафах в секторе Газа. об этом сообщается в Телеграм-канале ЦАХАЛ.

Мир

Шольц: Германия готова помочь союзникам армией в 35 тысяч военных

Шольц: Германия готова помочь союзникам армией в 35 тысяч военных

Об этом канцлер рассказал во время встречи с главами Прибалтики.

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В США обвинили РФ в незаконном использовании Starlink

В США обвинили РФ в незаконном использовании Starlink

Американский сенатор Элизабет Уоррен утверждает, что Вооруженные силы Российской Федерации приспособили исключительно информационные терминалы Starlink в Украине без права, назвав это "серьезной угрозой для национальной безопасности" Соединенных Штатов и их союзников, и призвала Пентагон решить эту проблему.

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Общество

Эксперт Шабалин: мошенники воруют деньги россиян через

Эксперт Шабалин: мошенники воруют деньги россиян через "Госуслуги"

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МВД: журналиста Невзорова* и экс-замминистра энергетики Милова* объявили в розыск

МВД: журналиста Невзорова* и экс-замминистра энергетики Милова* объявили в розыск

МВД РФ уже не впервые объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* и экс-замминистра энергетики России Владимира Милова*.

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