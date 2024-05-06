Военные израильской армии ЦАХАЛ начали призывать палестинцев эвакуироваться с востока Рафаха в секторе Газа в сявзи с планируемым наступлением, сообщает издание Times of Israel.
Рафах расположен недалеко от израильской границы, на юге сектора Газа.
Мирных жителей просят перебраться в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юниса, отмечает изральское издание.
Ранее премье-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не перестанет защищать себя несмотря на любые международные решения.
Алейник: в Белоруссии задержали 4 человек по делу о вербовке Киевом подростков
МИД Белоруссии сообщил о задержании четырех человек по делу о вербовке Киевом подростков.
Нетаньяху: Израиль продолжит защищать себя даже в полном одиночестве
Нетаньяху заявил о намерении Израиля защищаться себя несмотря на внешнее давление.
Ученые выяснили, что пробиотики могут вызывать бактериемию
Исследование, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases, выявило потенциально опасный побочный эффект приема пробиотиков, который заключается в возможности попадания бактерий в кровоток (бактериемия).
Ученые выяснили, что терапия светом улучшает работу мозга на молекулярном уровне
Фотобиомодуляция — неинвазивный метод светотерапии низкой интенсивности, может улучшить умственные функции, смягчая негативное воздействие хронического стресса.