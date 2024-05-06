Военные израильской армии ЦАХАЛ начали призывать палестинцев эвакуироваться с востока Рафаха в секторе Газа в сявзи с планируемым наступлением, сообщает издание Times of Israel.

Рафах расположен недалеко от израильской границы, на юге сектора Газа.

Мирных жителей просят перебраться в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юниса, отмечает изральское издание.

Ранее премье-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не перестанет защищать себя несмотря на любые международные решения.