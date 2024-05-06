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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:21

Times of Israel: ЦАХАЛ призвал палестинцев эвакуироваться с севера Рафаха

Военные израильской армии ЦАХАЛ начали призывать палестинцев эвакуироваться с востока Рафаха в секторе Газа в сявзи с планируемым наступлением, сообщает издание Times of Israel.

Рафах расположен недалеко от израильской границы, на юге сектора Газа.

Мирных жителей просят перебраться в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юниса, отмечает изральское издание.

Ранее премье-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не перестанет защищать себя несмотря на любые международные решения.

Мир

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МИД Белоруссии сообщил о задержании четырех человек по делу о вербовке Киевом подростков.

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Нетаньяху: Израиль продолжит защищать себя даже в полном одиночестве

Нетаньяху: Израиль продолжит защищать себя даже в полном одиночестве

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Общество

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