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Новый закон Зеленского: на Украине призовут около 15–20 тысяч заключённых
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  • Опубликована сегодня в 7:03

Новый закон Зеленского: на Украине призовут около 15–20 тысяч заключённых

Президент Украины подписал закон, согласно которому заключённые могут подать прошение о переводе на передовую в обмен на условно-досрочное освобождение, сообщает Mash.

Эта мера была предпринята с целью увеличения резерва Вооружённых сил Украины (ВСУ), который, по словам главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова, почти исчерпан.

По оценкам народного депутата Давида Арахамии, в общей сложности будет призвано около 15-20 тысяч заключённых. Ими усилят тех, кого призовут в армию после принятия нового закона о мобилизации.

Из-за активизации деятельности ТЦК молодёжный театр в Чернигове даже отменил спектакли "Зачарованная десна" и "Бравый солдат Швейк", поскольку возраст актёров, участвующих в этих постановках, достиг призывного.

Фото: archive.today/Укринформ ТВ(Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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