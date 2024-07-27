Ральф Нимайер, глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет, в интервью РИА Новости высказал мнение, что решение властей Германии сократить финансовую помощь Украине связано с их оценкой перспектив конфликта. По его словам, в Берлине понимают, что Киев не сможет добиться военной победы над Россией.

Ранее СМИ сообщили, что в проекте бюджета Германии на следующий год на помощь Украине заложено около 4 миллиардов евро, что вдвое меньше, чем в текущем году. Эта информация была подтверждена представителем правительства ФРГ.

Нимайер считает, что немецкие власти видят приближение конца конфликта. В качестве примера он привел недавний визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин, где обсуждались вопросы урегулирования ситуации.

По мнению Нимайера, Германия не имеет реального влияния на Украину, и все решения принимаются в Вашингтоне. Берлин не участвует в каких-либо переговорах о возможном урегулировании и просто ожидает развития событий.

Немецкий Совет за Конституцию и Суверенитет давно выступает за принятие новой конституции для объединенной Германии. По мнению Нимайера, без нее страна не может быть полностью суверенной. В настоящее время в Германии действует Основной закон 1949 года, который изначально предполагался как временный документ.

Фото: commons.wikimedia.orgГэри Тодд из Синьчжэна, Китай(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.)