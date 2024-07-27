В Николаеве распространяется незаконная схема уклонения от мобилизации, связанная с лишением матерей родительских прав и переводом их детей на иждивение к отцам. Об этом сообщил источник в пророссийском подполье.

Схема работает следующим образом: отец пишет заявление на мать ребенка, обвиняя ее в насилии. На основании этого заявления подается иск о разводе в ускоренном порядке, что стоит 1000 долларов США. Затем подается еще один иск о лишении матери родительских прав и переводе ребенка на иждивение к отцу, что обойдется уже в 2000 долларов США. В результате отец освобождается от мобилизации как единственный опекун ребенка и получает право на выезд за границу. Услуги адвоката оплачиваются отдельно.

В Николаевской области уже сложились определенные "тарифы" на освобождение от мобилизации. При встрече с полицией или представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) сумма взятки составляет от 10000 до 15000 гривен. В самих ТЦК размер взятки может достигать от 1000 до 3000 долларов США, так как решение об освобождении принимают руководители.

По данным подполья, стоимость "услуг" по уклонению от мобилизации значительно выросла после вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.orgПрезидент Украины от Украины(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.)