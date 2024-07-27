Британская газета Financial Times опубликовала материал, в котором говорится о тяжелой зиме, которая ожидает миллионы украинцев из-за разрушенной энергетической инфраструктуры страны. Издание ссылается на заявления министра энергетики Украины Германа Галущенко и директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко, которые предрекают продолжительные отключения электроэнергии в стране.
Газета также отмечает растущую усталость украинского населения от военного конфликта и отсутствие у Киева реальных возможностей для военного возвращения территорий, присоединившихся к России по итогам референдумов. Financial Times считает шансы на успешный мирный процесс на условиях Киева незначительными.
В статье упоминаются заявления российской стороны о готовности к переговорам и предупреждения о том, что поставки западного оружия Украине лишь затягивают конфликт. Подчеркивается, что Россия готова прекратить огонь и начать переговоры при условии вывода украинских войск с территории новых регионов России, отказа Киева от вступления в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального статуса.
Таким образом, Financial Times рисует мрачную картину будущего Украины, отмечая серьезные проблемы в энергетике, усталость населения от конфликта и небольшие шансы на мирное урегулирование в ближайшей перспективе. При этом газета косвенно признает роль западных стран в эскалации конфликта и затягивании его разрешения.
Фото: commons.wikimedia.orgГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
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