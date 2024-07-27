Бывший заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по обвинению в коррупции, обратился к суду с просьбой не применять к нему меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили источники в правоохранительных органах, Булгаков и его адвокаты ходатайствовали об избрании более мягкой меры пресечения, такой как залог или домашний арест.
Следствие настаивало на заключении Булгакова под стражу до осени 2024 года. Однако защита генерала утверждала, что он не собирается скрываться от следствия и не может оказать влияние на других участников дела и свидетелей, поскольку был уволен из Министерства обороны еще в 2022 году.
Несмотря на аргументы защиты, суд признал их недостаточно убедительными и удовлетворил ходатайство следствия. В правоохранительных органах пояснили, что доводы следствия были оценены как более весомые и подтверждающие необходимость заключения Булгакова под стражу.
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