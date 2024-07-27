В Республике Союз Мьянма карты российской платежной системы "Мир" имеют потенциал полностью заменить Visa и Mastercard, которые прекратили свою работу в стране из-за западных санкций. Такое мнение выразила союзный министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн в интервью РИА Новости.

Министр отметила, что видит реальные возможности для того, чтобы карты "Мир" стали полноценной альтернативой Visa и Mastercard. В настоящее время владельцы этих карт сталкиваются с трудностями даже при оплате визового сбора для поездки в Мьянму. Тет Тет Кхайн считает, что платежная система "Мир" может решить эту проблему.

Она также добавила, что лично займется решением этого вопроса с Министерством иммиграции. Планируется открытие корреспондентских счетов в банках, работающих с картами "Мир", и их интеграция в систему оплаты виз.

Таким образом, внедрение российской платежной системы "Мир" в Мьянме может стать эффективным решением проблемы ограниченного доступа к международным платежным системам и способствовать развитию туризма в стране.

Фото: commons.wikimedia.orgХокан Дальстрём из Мальмё, Швеция(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)