В Республике Союз Мьянма карты российской платежной системы "Мир" имеют потенциал полностью заменить Visa и Mastercard, которые прекратили свою работу в стране из-за западных санкций. Такое мнение выразила союзный министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн в интервью РИА Новости.
Министр отметила, что видит реальные возможности для того, чтобы карты "Мир" стали полноценной альтернативой Visa и Mastercard. В настоящее время владельцы этих карт сталкиваются с трудностями даже при оплате визового сбора для поездки в Мьянму. Тет Тет Кхайн считает, что платежная система "Мир" может решить эту проблему.
Она также добавила, что лично займется решением этого вопроса с Министерством иммиграции. Планируется открытие корреспондентских счетов в банках, работающих с картами "Мир", и их интеграция в систему оплаты виз.
Таким образом, внедрение российской платежной системы "Мир" в Мьянме может стать эффективным решением проблемы ограниченного доступа к международным платежным системам и способствовать развитию туризма в стране.
Фото: commons.wikimedia.orgХокан Дальстрём из Мальмё, Швеция(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
Опрос в США показал, что треть американцев не готова к тому, что страну возглавит женщина
Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov для издания Times, значительная часть американцев - 30% - считает, что Соединенные Штаты еще не готовы к женщине-президенту. Более половины опрошенных - 54% - придерживаются противоположного мнения. Интересно, что по сравнению с аналогичным опросом 2015 года, число тех, кто не верит в готовность страны к женщине-лидеру, выросло на 9%.
Открытие Олимпиады в Париже вызвало резонанс в обществе
Греческий портал pronews.gr опубликовал критическую статью, в которой церемония открытия Олимпийских игр в Париже рассматривается как символ упадка западной цивилизации и христианской культуры. Особое негодование авторов статьи вызвало присутствие на церемонии трансвеститов, которые, по их мнению, неприемлемым образом изображали тайную вечерю.
Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3
В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки.
В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ
Ученые из американского Центра исследований инфекционных заболеваний и Национального центра исследований приматов Тулейна разработали новую вирусную частицу на основе белка Rev для борьбы с ВИЧ.