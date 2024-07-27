Глава Министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма, Тет Тет Кхайн, в своем интервью РИА Новости заявила о намерении добиться расширения использования российской платежной системы "Мир" в стране. Она стремится к тому, чтобы карты "Мир" могли использовать не только граждане России, но и представители других государств.

Ранее посольство Российской Федерации в Мьянме сообщило, что российские карты "Мир" уже начали функционировать в стране, хотя и в ограниченном режиме. Ожидается, что в ближайшее время сеть приема карт будет расширена.

Напомним, что о решении Мьянмы начать прием карт "Мир" было объявлено еще в январе в рамках Российско-мьянманского бизнес-форума. Первоначально планировалось запустить систему в феврале, однако из-за технических сложностей дата была перенесена.

Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы, доктор наук Кан Зо, подчеркивал, что внедрение платежной системы "Мир" упростит финансовые операции для туристов из России.

Таким образом, Мьянма активно работает над интеграцией российской платежной системы "Мир", что свидетельствует о стремлении страны к укреплению экономических связей с Россией и созданию более благоприятных условий для туристов.

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