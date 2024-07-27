Роксолана Пидласа, глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины, предупредила о возможном дефиците средств для обеспечения военнослужащих ВСУ уже в сентябре. По ее словам, если не будут приняты поправки в бюджет, предусматривающие увеличение расходов на оборону, финансирование армии может оказаться под угрозой.
Ранее, 18 июля, представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил об одобрении законопроекта, который предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону на сумму, эквивалентную почти 12 миллиардам долларов. Пидласа подчеркнула необходимость принятия и подписания этих изменений до середины сентября, чтобы обеспечить своевременную выплату денежного довольствия военнослужащим.
Еще в марте Пидласа сообщала, что Украина направила почти половину своего годового бюджета на оборонные расходы. Однако внутренние доходы страны значительно меньше, что приводит к росту дефицита бюджета. Ожидается, что дефицит будет увеличиваться и в связи с планируемой мобилизацией, поскольку потребуются значительные средства на зарплату, обучение и оснащение новобранцев.
В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год, дефицит которого составляет более 43 миллиардов долларов. Эта ситуация подчеркивает сложности, с которыми сталкивается Украина в финансировании своих вооруженных сил в условиях продолжающегося конфликта.
Фото: commons.wikimedia.orgПрезидент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт( Creative Commons Attribution 4.0 International.)
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