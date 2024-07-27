Центральное командование Вооруженных Сил США сообщило об успешном уничтожении шести беспилотных летательных аппаратов и трех беспилотных надводных судов, принадлежащих йеменскому движению "Ансар Аллах". По данным американских военных, эти беспилотники представляли непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов, находящихся в регионе.
Обострение конфликта в секторе Газа привело к тому, что движение "Ансар Аллах" предупредило о возможных атаках на территорию Израиля и запрете на проход судов, связанных с Израилем, через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока не будет прекращена операция в палестинском анклаве.
С середины ноября прошлого года мятежники атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на эти действия американские власти объявили о создании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и защите судов в Красном море.
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