Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov для издания Times, значительная часть американцев - 30% - считает, что Соединенные Штаты еще не готовы к женщине-президенту. Более половины опрошенных - 54% - придерживаются противоположного мнения. Интересно, что по сравнению с аналогичным опросом 2015 года, число тех, кто не верит в готовность страны к женщине-лидеру, выросло на 9%.

Опрос проводился в июле среди более чем тысячи зарегистрированных избирателей. Его результаты опубликованы на фоне недавнего заявления президента США Джо Байдена о том, что он не будет баллотироваться на второй срок. Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая теперь станет основным кандидатом от Демократической партии.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал уверенность в том, что ему будет легко победить Харрис на выборах. Результаты опроса YouGov могут свидетельствовать о том, что Трамп не безосновательно рассчитывает на поддержку той части электората, которая скептически относится к возможности видеть женщину на посту президента США.

Фото:commons.wikimedia.orgМарк Линдамуд(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)