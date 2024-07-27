Греческий портал pronews.gr опубликовал критическую статью, в которой церемония открытия Олимпийских игр в Париже рассматривается как символ упадка западной цивилизации и христианской культуры. Особое негодование авторов статьи вызвало присутствие на церемонии трансвеститов, которые, по их мнению, неприемлемым образом изображали тайную вечерю.

Депутат Европарламента Марион Марешаль также выразила свое недовольство церемонией, отметив ряд провокационных и неуместных, по ее мнению, моментов. Она расценила происходящее как грубую пропаганду woke-культуры, которая противоречит ценностям спорта и красоте Франции. В своем твите Марешаль обратилась к христианам мира, призвав их не воспринимать церемонию как отражение мнения всей Франции, а видеть в ней лишь провокацию со стороны левого меньшинства.

В то же время проправительственные СМИ Греции дали положительную оценку церемонии открытия Олимпийских игр, подчеркнув ее оригинальность и стремление объединить историю, культуру и искусство с современностью и разнообразием.

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