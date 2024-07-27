Греческий портал pronews.gr опубликовал критическую статью, в которой церемония открытия Олимпийских игр в Париже рассматривается как символ упадка западной цивилизации и христианской культуры. Особое негодование авторов статьи вызвало присутствие на церемонии трансвеститов, которые, по их мнению, неприемлемым образом изображали тайную вечерю.
Депутат Европарламента Марион Марешаль также выразила свое недовольство церемонией, отметив ряд провокационных и неуместных, по ее мнению, моментов. Она расценила происходящее как грубую пропаганду woke-культуры, которая противоречит ценностям спорта и красоте Франции. В своем твите Марешаль обратилась к христианам мира, призвав их не воспринимать церемонию как отражение мнения всей Франции, а видеть в ней лишь провокацию со стороны левого меньшинства.
В то же время проправительственные СМИ Греции дали положительную оценку церемонии открытия Олимпийских игр, подчеркнув ее оригинальность и стремление объединить историю, культуру и искусство с современностью и разнообразием.
Фото: commons.wikimedia.orgДискоА340(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
Опрос в США показал, что треть американцев не готова к тому, что страну возглавит женщина
Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov для издания Times, значительная часть американцев - 30% - считает, что Соединенные Штаты еще не готовы к женщине-президенту. Более половины опрошенных - 54% - придерживаются противоположного мнения. Интересно, что по сравнению с аналогичным опросом 2015 года, число тех, кто не верит в готовность страны к женщине-лидеру, выросло на 9%.
В Германии объяснили почему была сокращена помощь Украине
Ральф Нимайер, глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет, в интервью РИА Новости высказал мнение, что решение властей Германии сократить финансовую помощь Украине связано с их оценкой перспектив конфликта. По его словам, в Берлине понимают, что Киев не сможет добиться военной победы над Россией.
Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3
В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки.
В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ
Ученые из американского Центра исследований инфекционных заболеваний и Национального центра исследований приматов Тулейна разработали новую вирусную частицу на основе белка Rev для борьбы с ВИЧ.