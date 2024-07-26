Ученые из американского Центра исследований инфекционных заболеваний и Национального центра исследований приматов Тулейна разработали новую вирусную частицу на основе белка Rev для борьбы с ВИЧ. Этот лентивирусный вектор нацелен на клетки, инфицированные ВИЧ, активируя терапевтические гены, которые помогают уничтожать вирусные резервуары.

Эксперименты на приматах показали, что этот метод позволяет добиться низкого уровня вируса в крови и мозге без дальнейшего приема антиретровирусных препаратов. Необходимы дополнительные исследования и клинические испытания для подтверждения эффективности и безопасности этого подхода в лечении ВИЧ.

Фото: twitter. com/NOAA AOML (public domain)