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В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ
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В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ

Ученые из американского Центра исследований инфекционных заболеваний и Национального центра исследований приматов Тулейна разработали новую вирусную частицу на основе белка Rev для борьбы с ВИЧ. Этот лентивирусный вектор нацелен на клетки, инфицированные ВИЧ, активируя терапевтические гены, которые помогают уничтожать вирусные резервуары.

Эксперименты на приматах показали, что этот метод позволяет добиться низкого уровня вируса в крови и мозге без дальнейшего приема антиретровирусных препаратов. Необходимы дополнительные исследования и клинические испытания для подтверждения эффективности и безопасности этого подхода в лечении ВИЧ.

Фото: twitter. com/NOAA AOML (public domain)

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