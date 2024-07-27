В трех областях Украины - Киевской, Черкасской и Харьковской - объявлена воздушная тревога. Эта информация подтверждается данными онлайн-карты, предоставляемой Министерством цифровой трансформации Украины.

Сигналы тревоги звучат в разных регионах с разной продолжительностью. В Харьковской области сирены работают уже почти полтора часа, в Черкасской - более часа. В Киевской области сигнал тревоги был объявлен в 3:16 по московскому времени.

Напомним, что Российские Вооруженные Силы начали наносить удары по инфраструктурным объектам Украины 10 октября 2022 года. Это произошло после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвиняют украинские спецслужбы. С тех пор воздушные тревоги в украинских регионах стали регулярным явлением, иногда охватывая всю территорию страны.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска не целятся по жилым домам и социальной инфраструктуре. Однако удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи продолжаются.

Фото: commons.wikimedia.orgМинистерство обороны Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International.)