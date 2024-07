Василий Прозоров, бывший подполковник Службы безопасности Украины, в интервью РИА Новости заявил, что за два с половиной года боевых действий в рядах украинской армии прошло около 15 тысяч иностранных наемников. При этом, по его оценке, примерно треть из них погибли.

Прозоров подчеркнул, что украинская сторона преувеличивает количество иностранных бойцов в своих рядах. На самом деле, по его словам, речь идет не о десятках тысяч, а о значительно меньшем числе. Высокие потери среди наемников приводят к тому, что желающих воевать на стороне Украины становится все меньше.

Он также отметил, что за громкими названиями "полков" и "легионов" часто скрываются небольшие подразделения, созданные в PR-целях. Например, "полк Кастуся Калиновского", объединяющий белорусских наемников, насчитывает всего около 100 человек.

Прозоров разделил иностранных наемников на три группы: идейных нацистов, наемников, приехавших за деньгами (часто руководствующихся русофобскими взглядами), и кадровых военных, направленных своими странами для получения боевого опыта.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло более 13 тысяч наемников из разных стран. Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявлял, что финал для иностранных боевиков будет печальным, независимо от того, под какими предлогами они прибыли на Украину.

Таким образом, показания бывшего подполковника СБУ подтверждают информацию о значительных потерях среди иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, и ставят под сомнение официальные данные Киева о масштабах участия иностранцев в конфликте.

