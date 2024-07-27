Экономист Андрей Лобода, директор по коммуникациям BitRiver, в интервью агентству "Прайм" высказал предположение о возможном наступлении эпохи сильного рубля. Он отметил, что рубль не продемонстрировал ожидаемой реакции на первое в этом году и достаточно резкое повышение ключевой ставки.

Лобода прогнозирует, что до начала августа курс доллара будет находиться в диапазоне 84-87 рублей. Изменения возможны лишь после окончания налогового периода, когда курс может ослабнуть до 87-89 рублей за доллар.

По мнению Лободы, сильный рубль необходим для дальнейшего развития российской экономики в условиях невысокой ключевой ставки. Однако для этого необходимо преодолеть период высокой инфляции и оттока капитала.

Повышение ставки, по словам экономиста, будет негативно воспринято экономикой, но не приведет к катастрофическим последствиям. Добывающие отрасли в настоящее время не нуждаются в крупных кредитах, а малый и средний бизнес может рассчитывать на льготное финансирование.

Лобода также отметил высокую вероятность замедления инфляции, на которое рассчитывает Центральный банк. По его мнению, рост цен сейчас обусловлен преимущественно внешними факторами. Возможно, удастся сдержать инфляцию в пределах 7%.

Таким образом, Лобода считает, что Россия может вступить в период сильного рубля, что положительно скажется на экономике страны в долгосрочной перспективе.

Фото: commons.wikimedia.orgПетар Милошевич(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)