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Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3
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Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3

В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки. Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин отметил, что автомобиль оснащен полным приводом и двигателем на 177 л. с. и имеет преселективную коробку передач.

Модель обладает достойной электроникой и комплектацией, хорошо справляется с бездорожьем, но имеет неравномерное ускорение и медленно реагирующую муфту BorgWarner, что может вызвать проблемы на рыхлых поверхностях и в зимних условиях. Кроме того, в автомобиле отсутствует вентиляция сидений.

Фото: commons.wikimedia.org/Navigator84 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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