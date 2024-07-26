В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки. Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин отметил, что автомобиль оснащен полным приводом и двигателем на 177 л. с. и имеет преселективную коробку передач.

Модель обладает достойной электроникой и комплектацией, хорошо справляется с бездорожьем, но имеет неравномерное ускорение и медленно реагирующую муфту BorgWarner, что может вызвать проблемы на рыхлых поверхностях и в зимних условиях. Кроме того, в автомобиле отсутствует вентиляция сидений.

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