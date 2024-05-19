В ночь на воскресенье в Саудовской Аравии, состоялся бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира среди тяжеловесов в XXI веке. В девятом раунде он отправил соперника в нокдаун и одержал победу над Фьюри раздельным решением судей.

Александр Усик сохранил все свои пояса Всемирной боксёрской ассоциации и отвоевал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Чемпиону 37 лет, и он ни разу не проигрывал в профессиональной карьере (22 победы). Для 35-летнего Фьюри это стало первым поражением в 36 боях на профессиональном ринге. Также у него одна ничья.

Фото: YouTube канал ПОЯСНИ ЗА MMA/Скриншот видео YouTube канала ПОЯСНИ ЗА MMA(public domain)