В ночь на воскресенье в Саудовской Аравии, состоялся бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории.
Усик стал первым абсолютным чемпионом мира среди тяжеловесов в XXI веке. В девятом раунде он отправил соперника в нокдаун и одержал победу над Фьюри раздельным решением судей.
Александр Усик сохранил все свои пояса Всемирной боксёрской ассоциации и отвоевал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Чемпиону 37 лет, и он ни разу не проигрывал в профессиональной карьере (22 победы). Для 35-летнего Фьюри это стало первым поражением в 36 боях на профессиональном ринге. Также у него одна ничья.
Фото: YouTube канал ПОЯСНИ ЗА MMA/Скриншот видео YouTube канала ПОЯСНИ ЗА MMA(public domain)
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