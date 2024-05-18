Президент России Владимир Путин нестандартно отреагировал на заявления Лондона о праве наносить удары по территории России с использованием британского оружия. Об этом пишут в китайском издании Sohu.
Авторы публикации считают, что глава государства ясно дал понять, чем могут обернуться провокации Великобритании. Президент Путин приказал провести учения с применением нестратегических ядерных сил. Кроме того, российским военным командованием было объявлено о решении принять на вооружение баллистическую ракету "Булава".
По словам китайских журналистов, тем самым Кремль поставил Британии ультиматум с целью вынудить Лондон снизить градус воинственной риторики.
Фото: en.kremlin.ru/Администрация президента России(Creative Commons Attribution 3.0)
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