Президент России Владимир Путин нестандартно отреагировал на заявления Лондона о праве наносить удары по территории России с использованием британского оружия. Об этом пишут в китайском издании Sohu.

Авторы публикации считают, что глава государства ясно дал понять, чем могут обернуться провокации Великобритании. Президент Путин приказал провести учения с применением нестратегических ядерных сил. Кроме того, российским военным командованием было объявлено о решении принять на вооружение баллистическую ракету "Булава".

По словам китайских журналистов, тем самым Кремль поставил Британии ультиматум с целью вынудить Лондон снизить градус воинственной риторики.

Фото: en.kremlin.ru/Администрация президента России(Creative Commons Attribution 3.0)