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Член комитета Госдумы по труду Стенякина: в 2025 году вырастет размер пособий по беременности
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Член комитета Госдумы по труду Стенякина: в 2025 году вырастет размер пособий по беременности

В 2025 году в России будут увеличены различные социальные выплаты. Максимальные пособия по беременности и уходу за ребенком до полутора лет возрастут до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно. Материнский капитал также увеличится: до 646 тысяч рублей при рождении первого ребенка и до 854 тысяч рублей при рождении второго. На эти цели выделено 694,2 миллиарда рублей.

Предельный размер выплат по больничному за один день удвоится и составит 5,7 тысячи рублей. Социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению вырастут на 9,5%. Страховые пенсии будут проиндексированы дважды: 1 февраля на 4,5% и 1 апреля на 2,2%.

Также увеличатся пособия для Героев России и Труда, ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов и ликвидаторов техногенных аварий — на 4,5%.

Фото: flickr.com/Pavel "KoraxDC" Kazachkov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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