Поселок Киалим в Челябинской области полностью избавился от воды после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Ситуация контролируется с помощью беспилотников МЧС России, пострадавших нет.
В результате инцидента также под угрозу подтопления попали поселки Мухаметово, Байдашево и Карасево, откуда было эвакуировано 163 человека, включая 21 ребенка. В городе Карабаш развернуты пункты временного размещения для пострадавших, предоставляющие необходимое, включая питание и питьевую воду.
Прорыв дамбы произошел из-за продолжительных дождей 26 июля, что привело к объявлению режима ЧС в Карабашском округе.
Фото: commons.wikimedia.org/Leonhard Lenz (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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