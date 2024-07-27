Поселок Киалим в Челябинской области полностью избавился от воды после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Ситуация контролируется с помощью беспилотников МЧС России, пострадавших нет.

В результате инцидента также под угрозу подтопления попали поселки Мухаметово, Байдашево и Карасево, откуда было эвакуировано 163 человека, включая 21 ребенка. В городе Карабаш развернуты пункты временного размещения для пострадавших, предоставляющие необходимое, включая питание и питьевую воду.

Прорыв дамбы произошел из-за продолжительных дождей 26 июля, что привело к объявлению режима ЧС в Карабашском округе.

Фото: commons.wikimedia.org/Leonhard Lenz (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)