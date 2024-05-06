Израиль не прекратит защищать себя, даже если из-за внешнего давления останется в полном одиночестве, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху во время церемонии по случаю Дня памяти Катастрофы и героизма еврейского народа во Второй мировой войне. Его слова распространила канцелярия главы правительства.

По словам Нетаньяху, во время Холокоста 80 лет назад "ни одна страна не пришла на помощь" еврейскому народу, который стремился уничтожить враг. Сегодня Израиль снова оказался под угрозой, добавил премьер.

"Я заявляю лидерам всего мира: каким бы ни было давление, какие бы решения ни принимались на любых международных форумах, Израиль не прекратит защищать себя", — сказал он.

Нетаньяху, "как премьер-министр динственного еврейского государства", пообещал, что даже если его страна останется в одиночестве, она не прекратит отстаивать себя.

"Но я знаю, что мы не одиноки, потому что множество достойных людей по всему миру поддерживает наше справедливое дело. И я заявляю вам, что мы победим наших врагов, стремящихся к геноциду", — заверил политик.

Ранее депутат Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как интервенция в зону российских интересов.

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