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  2. Спецоперация на Украине
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 8:11

Шеремет: Россия расценит отправку французских войск на Украину как интервенцию

Россия расценит отправку французских солдат на Украину как вмешательство в зону её геополитических интересов, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Мир

Китай подтвердил свой статус мирового лидера по производству электромобилей

Китай подтвердил свой статус мирового лидера по производству электромобилей

Китай утвердился как ведущий мировой центр производства электромобилей, выпустив в 2023 году более половины всех проданных в мире электрокаров. Ожидается, что к концу 2024 года глобальные продажи электромобилей достигнут 17 млн экземпляров.

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В Китае стартовали продажи обновленной Chery Tiggo 7

В Китае стартовали продажи обновленной Chery Tiggo 7

Китайская компания Chery начала продажи обновленного кроссовера Tiggo 7 на домашнем рынке по цене, сопоставимой с Lada Niva Legend в России — от 74,9 тыс. юаней (примерно 968 тыс. рублей).

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Общество

Ученые выяснили, что пробиотики могут вызывать бактериемию

Ученые выяснили, что пробиотики могут вызывать бактериемию

Исследование, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases, выявило потенциально опасный побочный эффект приема пробиотиков, который заключается в возможности попадания бактерий в кровоток (бактериемия).

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Ученые выяснили, что терапия светом улучшает работу мозга на молекулярном уровне

Ученые выяснили, что терапия светом улучшает работу мозга на молекулярном уровне

Фотобиомодуляция — неинвазивный метод светотерапии низкой интенсивности, может улучшить умственные функции, смягчая негативное воздействие хронического стресса.

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Новости