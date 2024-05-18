Британские ученые из Бристольского университета объяснили, почему у людей и большинства приматов отсутствует третье веко, в то время как это анатомическое устройство сохраняется у многих других видов животных.

Третье веко, складка конъюнктивы, служит для защиты глаз и распределения слез, препятствуя их высыханию. Это особенно важно для видов, живущих в пыльных условиях, водной среде или испытывающих другие экстремальные условия. Например, верблюды используют третье веко для защиты в песчаных бурях, а птицы — для защиты от резких воздушных потоков.

Однако у людей третье веко со временем стало ненужным из-за изменения условий жизни и охотничьей деятельности. Оно превратилось в plica semilunaris — маленькую складку в форме полумесяца в углу глаза, сообщает Газета.Ру.

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