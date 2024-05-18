Макс Фадеев, известный российский продюсер, объявил о перезапуске группы Serebro. Создатель проектов Линда, Глюкоза и "Серебро" сообщил об этом в авторском Telegram-канале.
Фадеев также пообещал ответить на вопросы о девочках и о группе в комментариях под своим постом.
"Перезапускаем @serebro3. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом", — поведал продюсер.
Напомним, что группа Serebro существовала 13 лет — с 2006 по 2019 год. Её Фадеев создал в рамках проекта "Фабрика звёзд". В составе группы были Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. С композицией Song #1 они заняли третье место на конкурсе "Евровидение".
Фото: flickr.com/Лаури Рантала(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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