Макс Фадеев, известный российский продюсер, объявил о перезапуске группы Serebro. Создатель проектов Линда, Глюкоза и "Серебро" сообщил об этом в авторском Telegram-канале.

Фадеев также пообещал ответить на вопросы о девочках и о группе в комментариях под своим постом.

"Перезапускаем @serebro 3 . Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом", — поведал продюсер.

Напомним, что группа Serebro существовала 13 лет — с 2006 по 2019 год. Её Фадеев создал в рамках проекта "Фабрика звёзд". В составе группы были Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. С композицией Song #1 они заняли третье место на конкурсе "Евровидение".

Фото: flickr.com/Лаури Рантала(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)