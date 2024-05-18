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Попов: боевики в Сирии готовятся ударить по позициям РФ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 23:05

Попов: боевики в Сирии готовятся ударить по позициям РФ

Российские и сирийские военные приняли меры после получения данных о готовящихся атаках боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) с использованием ударных БПЛА. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Попов.

"По данным Центра по примирению сторон, боевики "Джебхат ан-Нусра"* в районах Кансафра и Эль-Бара готовятся к нанесению ударов с применением беспилотников в ударном оснащении по пунктам дислокации военнослужащих РФ," — заявил Попов.

Он отметил, что командование российской группировки и руководство вооружённых сил Сирийской Арабской Республики приняли должные упреждающие меры для предотвращения провокаций.

* Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра"* признана террористической организацией, её деятельность в РФ запрещена.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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