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В Курской области объявлена опасность обстрела ракетами
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В Курской области объявлена опасность обстрела ракетами

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, Алексей Смирнов, предупредил о ракетной угрозе в регионе в своем канале Telegram.

Ранее, в 00:45 по Московскому времени, Смирнов сообщал о риске нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов. Он призвал жителей Курской области принять меры предосторожности в случае ракетной опасности. Если люди находятся дома, им рекомендуется укрыться в комнатах без окон, обладающих прочными стенами - это могут быть коридоры, ванные комнаты или кладовые. В случае нахождения на улице, важно как можно скорее войти в ближайшее здание или найти подходящее убежище.

Смирнов настоятельно рекомендует гражданам следовать этим инструкциям для обеспечения своей безопасности в сложившейся ситуации.

Фото: commons.wikimedia.orgАлексей Ерешко.(Creative Commons Attribution 4.0)

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