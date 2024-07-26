Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железнодорожных путей под Рязанью, предстанет перед судом по обвинению в совершении девяти тяжких преступлений, направленных против общественной безопасности. Согласно имеющимся судебным документам, каждое из этих преступлений наказывается лишением свободы на срок более трех лет.

Сидики инкриминируется прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности. Кроме того, он обвиняется в совершении террористического акта, покушении на еще один теракт и подготовке к третьему, причем все эти действия были совершены в составе группы лиц. Также ему предъявлены обвинения по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что Сидики надеялся получить от украинских спецслужб 15 тысяч долларов за совершение диверсии, однако, по имеющейся информации, он так и не получил обещанного вознаграждения.

Напомним, что 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на железнодорожном перегоне в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, 15 из которых получили повреждения.

Вскоре после инцидента был задержан житель Рязанской области, имеющий гражданство России и Италии. Он признался в содеянном и заявил, что был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и прошел диверсионную подготовку в Латвии при участии латвийских спецслужб.

В ходе обысков у задержанного были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

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