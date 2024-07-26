На обширной территории Украины, охватывающей Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Черниговскую и Кировоградскую области, объявлена воздушная тревога. Информация об этом поступает с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В некоторых регионах сигналы тревоги звучат уже продолжительное время. Так, в Днепропетровской области тревога не прекращается более двух с половиной часов, а в Кировоградской - почти полтора часа. В остальных областях сирены зазвучали после 2:15 по Московскому времени.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области, который произошел на фоне действующей воздушной тревоги.

Напомним, что Российские Вооруженные Силы начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года в ответ на теракт на Крымском мосту, организаторами которого, по мнению российских властей, являются украинские спецслужбы. Целями для ударов становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах стала практически повседневным явлением.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Фото: commons.wikimedia.orgБогдан Рэдулеску (Revista Fortelor Terestre)(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)