В кулуарах саммита министров АСЕАН, глава китайского МИДа Ван И сообщил своему японскому коллеге Еко Камикаве, что отношения между двумя странами находятся на критической стадии, как передает Reuters.
По словам китайского дипломата, отношения Китая и Японии всегда характеризовались стабильностью и преемственностью. Он выразил надежду, что японская сторона выработает объективное и правильное восприятие Китая и будет придерживаться позитивной и рациональной политики в отношении Поднебесной.
Также в ходе переговоров обсуждались различные проблемные вопросы, такие как задержание японских граждан в Китае, запреты на импорт продуктов питания и ограничения в сфере полупроводников.
Фото: flickr.com/Tomas Roggero(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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