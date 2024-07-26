Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 85,565
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 93,2641
Пекин: отношения Китая и Японии находятся на критической стадии
  1. Главная
  2. Мир

Пекин: отношения Китая и Японии находятся на критической стадии

В кулуарах саммита министров АСЕАН, глава китайского МИДа Ван И сообщил своему японскому коллеге Еко Камикаве, что отношения между двумя странами находятся на критической стадии, как передает Reuters.

По словам китайского дипломата, отношения Китая и Японии всегда характеризовались стабильностью и преемственностью. Он выразил надежду, что японская сторона выработает объективное и правильное восприятие Китая и будет придерживаться позитивной и рациональной политики в отношении Поднебесной.

Также в ходе переговоров обсуждались различные проблемные вопросы, такие как задержание японских граждан в Китае, запреты на импорт продуктов питания и ограничения в сфере полупроводников.

Фото: flickr.com/Tomas Roggero(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Карты

Карты "Мир" могут начать полноценно работать в Мьянме

В Республике Союз Мьянма карты российской платежной системы "Мир" имеют потенциал полностью заменить Visa и Mastercard, которые прекратили свою работу в стране из-за западных санкций. Такое мнение выразила союзный министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн в интервью РИА Новости.

Читать полностью
ВС США отчиталось о уничтожении шести беспилотников Хуситов

ВС США отчиталось о уничтожении шести беспилотников Хуситов

Центральное командование Вооруженных Сил США сообщило об успешном уничтожении шести беспилотных летательных аппаратов и трех беспилотных надводных судов, принадлежащих йеменскому движению "Ансар Аллах". По данным американских военных, эти беспилотники представляли непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов, находящихся в регионе.

Читать полностью

Общество

Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3

Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3

В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки.

Читать полностью
В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ

В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ

Ученые из американского Центра исследований инфекционных заболеваний и Национального центра исследований приматов Тулейна разработали новую вирусную частицу на основе белка Rev для борьбы с ВИЧ.

Читать полностью

Новости