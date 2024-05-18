Певица Глюк'oZa, известная своими хитами "Танцуй, Россия" и "Невеста", имеет задолженность перед российской налоговой службой в размере более одного миллиона рублей.
В случае если Наталья Ионова, тавшая популярной под псевдонимом Глюк'oZa, не погасит долг, ей грозит блокировка счетов и запрет на выезд за границу. По информации источника, ФНС направила исполнительнице предупреждение о возможных последствиях в случае игнорирования налоговых обязательств.
В настоящее время Глюк'oZa находится на отдыхе в Италии, откуда шлет подписчикам фотографии. Поэтому вопросы с налоговой, похоже, сейчас её волнуют меньше всего и будут решаться по возвращении домой.
Фото: glukoza.com/Производство Глюкозы(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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