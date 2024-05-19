На Артёмовском направлении бойцы 98-й дивизии ВДВ из Иваново прорвали оборону противника в городе Часов Яр.
После артподготовки и авиационных ударов по ВСУ российские военные перешли в наступление на стратегически важный населённый пункт. Бойцы ВДВ продвигаясь по населённому пункту сломили оборону ВСУ в микрорайоне "Канал".
Также российские штурмовики с боями продвинулись на флангах, заняв опорные пункты украинской армии в лесопосадках. Было зачищено более 2,5 километра леса, занята первая линия окопов ВСУ в селе Калинино.
Кроме того, российские штурмовики зашли в Орехово-Васильевку. По последним сообщениям, десантники начали штурм "Канала". Сейчас идёт мощный натиск со стороны российских подразделений.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/mil.ru(Creative Commons Attribution 4.0 International)
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