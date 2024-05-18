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Трамп предостерёг, что мировая война может начаться до выборов в США
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  • Опубликована сегодня в 6:23

Трамп предостерёг, что мировая война может начаться до выборов в США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентность нынешнего руководства страны может стать причиной Третьей мировой войны в ближайшие пять месяцев.

"С теми идиотами, которые управляют этой страной, в живых останется не так много людей, потому что сила современного оружия устрашает. В ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну", — сказал он, выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота.

Экс-президент также отметил, что из-за безумных действий его преемника и конкурента на президентских выборах Джо Байдена стране и миру предстоят "пять опасных месяцев".

Фото: flickr.com/Гейдж Скидмор(reative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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