Российские отели смогут получить сертификат по стандарту Muslim Friendly, который был разработан органом аккредитации "Роскачество - Халяль" совместно с мусульманскими организациями на основе международных норм, сообщают "Известия".

Новый стандарт требует наличия в номерах специальных ковриков и других принадлежностей для молитв. По просьбе гостя отель должен предоставить Коран. В мини-баре не должно быть алкоголя. Стандарт может касаться как отдельных номеров, так и всего объекта размещения, чтобы он мог принимать гостей разных религий и неверующих.

Эта опция поможет туристам-мусульманам в выборе подходящей гостиницы. В дальнейшем Роскачество планирует создать специальный портал, где верующие смогут планировать свою поездку по России, используя услуги только аккредитованных отелей, ресторанов и мероприятий.

Первые национальные стандарты халяль были разработаны Роскачеством в 2022 году и введены в действие с марта 2023-го. В ведомстве заявили, что сертификация по этой тематике будет охватывать услуги туристического бизнеса: гостиниц и ресторанов.

Фото: flickr.com/Хуанедк(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)