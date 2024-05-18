Создание собственной валюты государствами БРИКС изменит мировой порядок, заявил депутат Госдумы Евгений Попов в своём Telegram-канале.
"С ума сойти. Если всё получится, это изменит мир", — отметил он, комментируя слова замглавы иранского МИД по политическим вопросам Али Багери Кани.
Попов добавил, что сегодня в БРИКС входят 10 стран, включая Поднебесную, Эмираты и Саудовскую Аравию.
Ранее дипломат Али Багери Кани сообщил, что страны БРИКС создают инфраструктуру для введения единой валюты, которая поможет избавиться от зависимости от доллара Америки. Он отметил, что все страны "активно работают над этим, анализируют обстановку и ищут более удобные варианты решения". Противостояние доллару и рестрикциям чиновник назвал "борьбой с несправедливостью".
Фото: flickr.com//Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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