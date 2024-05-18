Детская деменция, вызванная одним из более чем 100 редких генетических заболеваний, нуждается в исследованиях. Половина младенцев не доживает до своего десятого дня рождения, а большинство умирает до 18 лет. Однако до сих пор это заболевание не получило должного внимания, необходимого для разработки эффективных методов лечения.

Большинство видов детского слабоумия вызываются мутациями в ДНК, которые приводят к редким генетическим заболеваниям. Две трети случаев обусловлены "врождёнными ошибками метаболизма". Это значит, что в организме происходят сбои, связанные с расщеплением углеводов, липидов, жирных кислот и белков. В результате нервные пути перестают функционировать, нейроны отмирают, что приводит к снижению когнитивных способностей.

У большинства детей симптомы незаметны, но постепенно дети теряют ранее приобретённые навыки, такие как умение говорить, ходить и рассуждать. Детская деменция также вызывает значительные изменения в поведении, вызывая агрессию и гиперактивность. Часто наблюдаются серьёзные нарушения сна, а также могут пострадать зрение и слух. У многих детей случаются судороги.

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