Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что польские силовики жестоко избили пятерых беженцев и вытеснили их через границу на территорию Беларуси.

Инцидент произошёл 17 мая. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей пятерых избитых, с травмами ног и ссадинами, граждан Сомали. Им была оказана первая медицинская помощь, вызвана скорая и следственно-оперативная группа.

Трое беженцев были госпитализированы. Сообщается, что сомалийцы просили Польшу о предоставлении убежища. В ответ силовики применили против них силу и вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону. Это вполне соответствует миграционной политике Польши, которая только с начала года привела к гибели четырёх иностранцев и продолжает калечить людей, нуждающихся в защите и убежище. С 2021 года на границе Польши погибли 25 беженцев.

Фото: mon.gov.pl/Ministerstwo Obrony Narodowej(Creative Commons Attribution-ShareAlike)