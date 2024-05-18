Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 90,9873
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 98,7776
Белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых беженцев
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:54

Белорусские пограничники на границе с Польшей обнаружили пятерых избитых беженцев

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что польские силовики жестоко избили пятерых беженцев и вытеснили их через границу на территорию Беларуси.

Инцидент произошёл 17 мая. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей пятерых избитых, с травмами ног и ссадинами, граждан Сомали. Им была оказана первая медицинская помощь, вызвана скорая и следственно-оперативная группа.

Трое беженцев были госпитализированы. Сообщается, что сомалийцы просили Польшу о предоставлении убежища. В ответ силовики применили против них силу и вытолкнули через калитку в заграждении на белорусскую сторону. Это вполне соответствует миграционной политике Польши, которая только с начала года привела к гибели четырёх иностранцев и продолжает калечить людей, нуждающихся в защите и убежище. С 2021 года на границе Польши погибли 25 беженцев.

Фото: mon.gov.pl/Ministerstwo Obrony Narodowej(Creative Commons Attribution-ShareAlike)

Мир

Toyota начнет производство электрического пикапа Hilux EV в 2025 году

Toyota начнет производство электрического пикапа Hilux EV в 2025 году

В 2025 году Toyota запустит в серийное производство электрический пикап Hilux EV. По информации reuters.com, сборка автомобилей будет осуществляться в Таиланде, а первые модели появятся к концу того же года.

Читать полностью
Sohu: Путин выдвинул ультиматум в ответ на угрозы Великобритании

Sohu: Путин выдвинул ультиматум в ответ на угрозы Великобритании

Президент России Владимир Путин нестандартно отреагировал на заявления Лондона о праве наносить удары по территории России с использованием британского оружия. Об этом пишут в китайском издании Sohu.

Читать полностью

Общество

В Бристоле рассказали, что у людей третье веко исчезло в ходе эволюции за ненадобностью

В Бристоле рассказали, что у людей третье веко исчезло в ходе эволюции за ненадобностью

Британские ученые из Бристольского университета объяснили, почему у людей и большинства приматов отсутствует третье веко, в то время как это анатомическое устройство сохраняется у многих других видов животных.

Читать полностью
Эксперт

Эксперт "За Рулем" Зиновьев назвал Hyundai Solaris удачным вариантом на вторичном рынке

Эксперт из журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о том, как выбрать надежный бюджетный Hyundai Solaris на вторичном рынке с пробегом до 300 тысяч км, сохранив при этом бюджет в 1 млн рублей.

Читать полностью

Новости