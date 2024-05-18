Председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев заявил, что в России чаще всего вино покупают женщины.
"Если не считать жителей юга страны, в культуру которых входит традиционно как домашнее, так и покупное вино, основными потребителями вина в России в настоящее время являются женщины", - сказал он.
По словам Меркушева, женщины в возрасте от 25 до 55 лет составляют 80% потребителей вина среднего и высокого ценового сегмента от 700 рублей за бутылку и выше. В российских винных бутиках можно увидеть множество красивых женщин-покупательниц.
Эксперт подчеркнул, что современные женщины не уступают мужчинам в знании вина и винной культуры. Более того, россиянки занимают руководящие должности в крупных винодельческих предприятиях, виноторговых компаниях и департаментах вина в крупных торговых сетях.
Фото: commons.wikimedia.org/Smuconlaw(Attribution-Share Alike 4.0)
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