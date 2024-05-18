В департаменте Мозель объявлен красный уровень опасности из-за наводнений, которые произошли сразу в нескольких городах.

Проливные дожди, которые начались вечером в четверг, привели к тому, что серьёзно пострадала инфраструктура. По данным префектуры, наводнение затронуло около 177 муниципалитетов.

Также от наводнения пострадала Германия. В Саарбрюккене немецкой федеральной земли Саар из-за ливней были затоплены дороги и тротуары. Властям пришлось отключить 16 трансформаторных подстанций, и многие люди остались без электричества. По предварительной информации, пострадавших и погибших от разгула стихии нет.

Фото: commons. wikimedia.org/Лайонел Аллорж(Creative Commons Attribution — Sharing на тех же условиях 3.0)