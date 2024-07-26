Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ размещают свою авиацию на аэродромах третьих стран, таких как Польша, рассчитывая на то, что Россия не будет атаковать эти аэродромы, чтобы избежать открытого конфликта с НАТО.
В то же время, украинские аэродромы используются для дозаправки и пополнения боекомплекта.
По словам собеседника агентства, размещение ВВС Украины на аэродромах третьих стран, включая Польшу, предназначено для ограничения возможностей России наносить огневое поражение технике противника.
Нанесение удара по территории третьих стран привело бы к прямому столкновению России со странами ЕС и НАТО.
"При этом военные аэродромы на территории Украина ВСУ используют для дозаправки и пополнения боекомплекта", — подчеркнул он.
Фото: president.gov.ua/President.gov.ua(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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