Кошки — издавна одни из самых популярных домашних животных. Некоторые породы этих домашних любимцев могут стоить очень дорого.

Например порода Саванна, которая была выведена путем скрещивания дикой африканской кошки с бенгальской может стоить до 18 тысяч долларов.

Кошки породы Чаузи напоминают рысь своим внешним видом и характером. Даже в регионах минимальная стоимость котят этой породы начинается от ста тысяч рублей.

Као-мани — старинная тайская порода, которая раньше была доступна только богатым людям. Они уникальны цветом глаз: один из них обычно голубой, другой зелёный. Раньше эту породу называли "белой драгоценностью". Сейчас цена на котёнка составляет от 9 тысяч до 10 тысяч долларов.

Сафари — редкая порода возникшая в результате скрещивания домашней кошки с диким южноамериканским котом. Стоимость такой кошки варьируется от 6 тысяч до 7 тысяч долларов.

Бенгальские кошки известны своей любовью к воде и могут проводить много времени рядом с ней. Приобрести такую кошку также может стоить значительную сумму. Наиболее ценными считаются котята с узором в виде золотых розеток. Сейчас эта порода довольно распространена. В региональных питомниках можно приобрести котёнка за сумму от 30 тысяч до ста тысяч рублей.

Мейн Кун. Эта порода кошек, несмотря на свой размер и устрашающий вид, отличается ласковым компанейским характером. Они способны ходить за хозяином по пятам как собаки. Очень любят купаться. За счет широкого распространения котенок может стоить от 15 до ста тысяч и выше.

В целом, в зависимости от наличия документов и выставочных достижений родителей недешево обойдутся и британцы, шотландцы, а также разные виды голых пород кошек.

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