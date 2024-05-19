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Российские туристы рассказали про отношение европейцев и турок к русским
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  • Опубликована сегодня в 7:38

Российские туристы рассказали про отношение европейцев и турок к русским

В своих блогах на платформе "Дзен" российские путешественники делятся впечатлениями о поездках и рассказывают о своём опыте общения с местными жителями.

Один из таких путешественников, Алексей Кутовой, рассказал о том, как европейцы относятся к российским туристам. По словам Кутового, у европейцев существуют предрассудки о россиянах. Они считают, что русские странные и грубоватые люди. Поэтому европейцы стараются избегать мест, где много россиян.

Одновременно самим европейцам, особенно британцам, известным своим пристрастием к алкоголю и буйством нравов, тоже свойственно устраивать пьяные дебоши.

"Самое смешное, что это говорят те же люди, которые позже вечером напиваются и могут привести кого-то в хостел, устроив беспорядок на глазах у всех", — отметил блогер.

Ещё одна российская туристка, отдыхавшая в Турции, также заметила негативное отношение к соотечественникам. Она рассказала, что это проявляется в обслуживании в ресторанах: к европейцам официанты охотно подходят, а россиян игнорируют.

Фото: pixabay.com/Мариамишель(Creative Commons Zero)

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