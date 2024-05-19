Розыгрыш семейных путевок в хадж среди семейных пар впервые организуют на исламском фестивале "Изге Болгар жыены" в Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Духовного управления мусульман России Рушана Аббясова.
Мероприятие приурочено к дате официального принятия ислама Волжской Булгарией и проходит в городе Болгар с участием религиозных лидеров нашей страны и других государств.
В ходе торжеств в этом году впервые будет проведён розыгрыш семейных путевок в хадж в Саудовскую Аравию, говорят представители оргкомитета По мнению организаторов, это даст возможность акцентировать внимание правоверных на популяризации семейных ценностей.
Хадж - один из пяти столпов ислама. Каждый верующий должен хотя бы раз в своей жизни отправиться к святым местам. Так как исламский календарь является лунным, его год на 11 дней короче григорианского, поэтому даты проведения хаджа год от года меняются. Паломничество в Мекку и Медину в этом году начнётся 16 июня.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Saudipics.com(Attribution-Share Alike 4.0).
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