Часто автолюбители, которых на дороге остановил инспектор, бывают не согласны со штрафными санкциями, применяемыми к ним, но все равно подписывают протокол. После этого оспорить свою вину намного сложнее.

Юрист Максим Сухоруков рассказал о некоторых методах, которые инспекторы ГИБДД используют, чтобы убедить водителей подписать протоколы о нарушениях ПДД, даже если они уверены в своей невиновности. Нужно помнить, что у полицейских есть план, поэтому им выгодно составить на вас протокол, оформленный согласно требованиям.

Часто при отказе ставить подпись в ход идут угрозы в ход идут вторым штрафом за другое нарушение. Или предлагается подумать, что лучше: небольшой штраф за несерьезное нарушение или по максимуму за крупное нарушение ПДД. Часто прибегают к предложению подписать протокол чтобы не проходить медосвидетельствование.

Тем временем по закону водитель вправе не подписывать протокол, если он уверен в своей невиновности, это гарантирует дальнейшее рассмотрение, где можно будет предоставить свои аргументы.

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