На северо-западе Ирана потерпел крушение вертолёт, перевозивший президента страны Эбрахима Раиси.
Как сообщают местные СМИ, делегация президента Ирана совершала перелёт в сопровождении двух служебных вертушек. После приземления экипаж связался с центром и вызвал помощь. В настоящее время на место происшествия направляются спасатели.
Незадолго до аварии Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе страны. Там проходила торжественная церемония открытия новых гидроузлов "Худаферин" и "Гыз-Галасы" на реке Араз.
В то же время иранское информагентство SNN сообщает, что вертолёт с президентом Ирана совершил аварийную посадку из-за тумана в Восточном Азербайджане. В настоящее время президент в сопровождении своей группы следует в иранский город Тебриз.
Фото: duma.gov.ru/duma.gov.ru(Creative Commons Attribution 4.0 International)
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