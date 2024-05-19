На северо-западе Ирана потерпел крушение вертолёт, перевозивший президента страны Эбрахима Раиси.

Как сообщают местные СМИ, делегация президента Ирана совершала перелёт в сопровождении двух служебных вертушек. После приземления экипаж связался с центром и вызвал помощь. В настоящее время на место происшествия направляются спасатели.

Незадолго до аварии Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе страны. Там проходила торжественная церемония открытия новых гидроузлов "Худаферин" и "Гыз-Галасы" на реке Араз.

В то же время иранское информагентство SNN сообщает, что вертолёт с президентом Ирана совершил аварийную посадку из-за тумана в Восточном Азербайджане. В настоящее время президент в сопровождении своей группы следует в иранский город Тебриз.

Фото: duma.gov.ru/duma.gov.ru(Creative Commons Attribution 4.0 International)