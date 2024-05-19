Исследователи УрО РАН разработали метод лазерного облучения семян, который увеличивает их всхожесть на 22%. Технология предусматривает использование лазеров в трех спектрах: ближний ультрафиолет, видимый красный и инфракрасный. Эта обработка также снижает зараженность семян фитопатогенами на 21% и делает ростки более устойчивыми к полеганию, сообщает Газета.Ру.

Облучение можно комбинировать с химическим протравливанием семян, что позволяет сокращать использование химикатов. Метод был апробирован на нескольких сортах зерновых культур и показал обнадеживающие результаты. В будущем планируется его применение на бобовых культурах и масштабирование для использования в агропромышленном комплексе.

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