Ferrari Scuderia Spider 16M, редчайший суперкар на базе Ferrari F430 Spider, был выпущен в ограниченном количестве в 2008 году в честь 16-й победы команды Ferrari в Кубке конструкторов Формулы-1. Изготовлено всего 499 экземпляров.
Отличительной чертой модели является встроенный в центральную консоль iPod Touch с док-станцией, заменяющий традиционную мультимедийную систему.
Автомобиль имеет эксклюзивное оформление с цветами итальянского флага, салон с лакированным углеволокном и кожаными креслами с красной строчкой. Спорткар оснащён 4,3-литровым V8 двигателем мощностью 510 лошадиных сил и легче базовой модели на 80 кг благодаря использованию карбона, сообщает Motor.
Фото: commons.wikimedia.org/ermell (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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