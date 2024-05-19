Ferrari Scuderia Spider 16M, редчайший суперкар на базе Ferrari F430 Spider, был выпущен в ограниченном количестве в 2008 году в честь 16-й победы команды Ferrari в Кубке конструкторов Формулы-1. Изготовлено всего 499 экземпляров.

Отличительной чертой модели является встроенный в центральную консоль iPod Touch с док-станцией, заменяющий традиционную мультимедийную систему.

Автомобиль имеет эксклюзивное оформление с цветами итальянского флага, салон с лакированным углеволокном и кожаными креслами с красной строчкой. Спорткар оснащён 4,3-литровым V8 двигателем мощностью 510 лошадиных сил и легче базовой модели на 80 кг благодаря использованию карбона, сообщает Motor.

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