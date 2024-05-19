Сибирские учёные предложили использовать бактерии для добычи золота из руды. Они выделили природные штаммы бактерий из смеси измельчённых руд и воды для селекции полезных минералов.
В исследованиях участвовали специалисты Сибирского федерального университета, Северо-Восточного федерального университета и Научного центра исследований экстремального состояния организма ФИЦ КНЦ СО РАН. Эксперименты показали, что существует инновационный метод добычи золота и сурьмы из сложных руд с помощью бактерий, выделяемых из пульпы.
Этот экономичный и недорогой способ более безопасен для окружающей среды. В то же время он обеспечивает высокое качество и большой объём извлекаемых из руды золота и сурьмы. При этом энергозатраты на весь процесс снижаются в три раза.
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