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В Ford рассказали, что модель Mustang может стать седаном
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:09

В Ford рассказали, что модель Mustang может стать седаном

Ford Mustang, икона американских пони-каров, в будущем может превратиться в седан, но никогда не станет кроссовером или полностью электрическим автомобилем, за исключением уже существующего Mach-E.

Компания планирует расширить модельный ряд Mustang, сохраняя при этом его исторический дух и стиль. Несмотря на исследования в области гибридных технологий, глава Ford Джим Фарли подчеркивает, что традиционный V8 останется в линейке, пока это позволяют законы и общественное мнение. Ford обещает не увеличивать число модификаций Mustang до уровня Porsche 911, стремясь сохранить уникальность каждой модели, сообщает Motor.

Фото: commons.wikimedia.org/Ermell (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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