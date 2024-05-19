Ford Mustang, икона американских пони-каров, в будущем может превратиться в седан, но никогда не станет кроссовером или полностью электрическим автомобилем, за исключением уже существующего Mach-E.

Компания планирует расширить модельный ряд Mustang, сохраняя при этом его исторический дух и стиль. Несмотря на исследования в области гибридных технологий, глава Ford Джим Фарли подчеркивает, что традиционный V8 останется в линейке, пока это позволяют законы и общественное мнение. Ford обещает не увеличивать число модификаций Mustang до уровня Porsche 911, стремясь сохранить уникальность каждой модели, сообщает Motor.

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